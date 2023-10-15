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وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 09:07 صباحا
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى أنقرة، 26 يوليو 2023. (أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»، مطالبا حكومة الاحتلال بالتوقف عن «العقاب الجماعي» لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد، أن «وانغ» قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله «إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس»، ويجب على قادتها التوقف عن «العقاب الجماعي لسكان غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف في موقف يعد الأقوى للصين منذ بدء العدوان الإسرائيلي «عليها أن تستمع بجدية إلى نداءات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر تهجير لأكثر من مليون شخص في الجزء الشمالي من القطاع لمغادرته قبل هجوم بري متوقع، في نزوح جماعي قالت منظمات إغاثة إنه سيتسبب بكارثة إنسانية.

ويخضع القطاع حيث يعيش 2,3 مليون نسمة لحصار بري وجوي وبحري منذ 2006.

وأدى العدوان المتواصل على غزة إلى «استشهاد» أكثر من 2300 شخص بينهم أكثر من 700 طفل.

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وأشار وانغ يي إلى أنه «على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع»، داعيا إلى بدء «مفاوضات».

وقال يي في مكالمة هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، إنه يجب على واشنطن أن «تقوم بدور بناء ومسؤول» في النزاع، ودعا إلى «عقد اجتماع دولي للسلام في أقرب وقت ممكن» في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

 مخاوف من توسّع نطاق الصراع
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

وأوضحت المحطة في مقطع فيديو نشر على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، أن تشاي «سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، للتنسيق مع الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وتخفيف حدة الوضع والدفع باتجاه محادثات السلام».

وقال تشاي في مقابلة مع «سي سي تي في»، إن «احتمال توسّع رقعة (الصراع) وامتداده إلى الخارج أمر مثير للقلق»، وفق القناة التلفزيونية.

والتقى تشاي الجمعة ممثلي الجامعة العربية في الصين، وقال إن بكين تدعم المجموعة الإقليمية «لتؤدي دورا مهما في القضية الفلسطينية»، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن تشاي أبلغ المجموعة بأن بكين «ستبذل جهودا حثيثة لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها».

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