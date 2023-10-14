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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 08:44 مساء
حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على لبنان
عناصر تابعة لحزب الله. (الإنترنت)
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أعلن حزب الله اللبناني أن أحد عناصره قتل السبت في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان.

وأورد بيان للحزب أن العنصر علي يوسف علاء الدين «ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي»، فيما قال ناطق إنه قتل «خلال مواجهات أو في قصف إسرائيلي في جنوب لبنان»، وفق «فرانس برس».

قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب، فيما يرتفع منسوب التوتر عند الحدود على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس».

مقتل مصور في «رويترز»
وقال الجيش اللبناني في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله» من وكالة رويترز الذي ووري الثرى السبت في بلدته الخيام في جنوب لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تبادلًا للقصف منذ الأحد الماضي، غداة بدء حركة حماس عملية غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف بعنف قطاع غزة. وأعلن حزب الله، السبت، استهداف مواقع إسرائيلية بـ«الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون» في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين.

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واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن «مجموعة فلسطينية» قامت بها. ورد حزب الله على القصف «بمهاجمة» ثلاثة مواقع إسرائيلية «بالأسلحة المباشرة والمناسبة»، وفق ما أعلن.

وحصلت السبت محاولة تسلل ثانية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد «كوماندوس كان يحاول الدخول من لبنان» قبل أن تستهدفهم مسيّرة وتقتل «العديد» منهم.

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