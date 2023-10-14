«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت شركة «ميتا» الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، غلق صفحة شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية، وهي أكبر صفحة فلسطينية إخبارية.

فيما دانت شبكة قدس، في بيان اليوم، «انحياز شركة ميتا الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، واستمرارها في استهداف المحتوى الفلسطيني وتقييد وصوله»، مشيرة إلى أن هذا الانحياز بلغ ذروته بحذف صفحة «شبكة قدس الإخبارية» على فيسبوك والتي تعتبر أكبر صفحة إخبارية فلسطينية، وتضم 10 ملايين متابع وتعمل باللغتين العربية والإنجليزية منذ ما يزيد عن 10 أعوام على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

- مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

لجمعة، أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.