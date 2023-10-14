مقتل مدرس وإصابة شخصين إثر اعتداء داخل مدرسة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدرسة في «أراس» شمال فرنسا عملية طعن بالسكين، قتل خلالها أستاذ وأصيب شخصان بجروح بالغة، صباح الجمعة، على ما أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة «إكس» بأنه جرى القبض على منفذ الهجوم. كما قال مصدر في الشرطة إن المهاجم شيشاني الأصل، ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت السلطات المحلية وتقارير إعلامية بأن المهاجم هتف «الله أكبر»، ولكن الشرطة لم تؤكد تلك الأنباء بعد.

«الوطنية الفرنسية» تعلق أعمالها تضامنا مع الضحايا

ونقل تلفزيون «بي إف إم» عن مصدر بالشرطة أن المهاجم يبلغ من العمر نحو 20 عاما، وربما كان طالبا سابقا بالمدرسة. وقد اعتقل شقيق المهاجم أيضا قرب مدرسة أخرى، ولكنه لم يكن يحمل سلاح، مضيفا أن القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضة ورجل أمن بطعنات نافذة، وموضحا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في قضية قتل ترتبط بـ«مخطط إرهابي»، وتحقيق آخر في محاولة قتل ترتبط بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

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وعهد بالتحقيقين إلى قسم مكافحة الإرهاب في المديرية الوطنية للرطة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي، بحسب النيابة العامة.

وأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق أعمالها، تضامنا مع الضحايا، بينما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة موقع الهجوم، الذي وقع بعد ثلاث سنوات على عملية قطع رأس المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر2020 قرب مدرسته في المنطقة الباريسية، لعرضه رسوما كاريكاتيرية للنبي، عليه الصلاة والسلام، على تلاميذه بدعوى حرية التعبير. وقتلت الشرطة في حينها المهاجم، الذي كان لاجئا روسيا من أصل شيشاني في الـ18 من عمره.