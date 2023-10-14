  • Alwasat News
Atwasat

مقتل مدرس وإصابة شخصين إثر اعتداء داخل مدرسة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 10:25 صباحا
مقتل مدرس وإصابة شخصين إثر اعتداء داخل مدرسة في فرنسا
هجوم بسكين داخل مدرسة غامبيتا الثانوية في أراس شمال شرق فرنسا، في 13 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

شهدت مدرسة في «أراس» شمال فرنسا عملية طعن بالسكين، قتل خلالها أستاذ وأصيب شخصان بجروح بالغة، صباح الجمعة، على ما أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة «إكس» بأنه جرى القبض على منفذ الهجوم. كما قال مصدر في الشرطة إن المهاجم شيشاني الأصل، ومدرج لدى الأجهزة الأمنية للتطرف، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت السلطات المحلية وتقارير إعلامية بأن المهاجم هتف «الله أكبر»، ولكن الشرطة لم تؤكد تلك الأنباء بعد.

«الوطنية الفرنسية» تعلق أعمالها تضامنا مع الضحايا 
ونقل تلفزيون «بي إف إم» عن مصدر بالشرطة أن المهاجم يبلغ من العمر نحو 20 عاما، وربما كان طالبا سابقا بالمدرسة. وقد اعتقل شقيق المهاجم أيضا قرب مدرسة أخرى، ولكنه لم يكن يحمل سلاح، مضيفا أن القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضة ورجل أمن بطعنات نافذة، وموضحا أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في قضية قتل ترتبط بـ«مخطط إرهابي»، وتحقيق آخر في محاولة قتل ترتبط بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

-الشرطة البريطانية تقتل رجلا طعن أشخاصا في عمل «إرهابي» في لندن
-القبض على متهم بالإرهاب في سوسة

وعهد بالتحقيقين إلى قسم مكافحة الإرهاب في المديرية الوطنية للرطة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي، بحسب النيابة العامة.

وأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق أعمالها، تضامنا مع الضحايا، بينما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة موقع الهجوم، الذي وقع بعد ثلاث سنوات على عملية قطع رأس المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر2020 قرب مدرسته في المنطقة الباريسية، لعرضه رسوما كاريكاتيرية للنبي، عليه الصلاة والسلام، على تلاميذه بدعوى حرية التعبير. وقتلت الشرطة في حينها المهاجم، الذي كان لاجئا روسيا من أصل شيشاني في الـ18 من عمره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً

وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»
المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط
أرض الميعاد

أرض الميعاد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. تظاهرات في إندونيسيا تضامنا مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي
بالصور.. تظاهرات في إندونيسيا تضامنا مع قطاع غزة ضد العدوان ...
استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
انفجار بمسجد للشيعة في أفغانستان
انفجار بمسجد للشيعة في أفغانستان
إجلاء أميركيين من «إسرائيل» باتجاه أوروبا
إجلاء أميركيين من «إسرائيل» باتجاه أوروبا
فرنسا ترفع حالة التأهب بعد مقتل أستاذ طعنًا في مدرسة
فرنسا ترفع حالة التأهب بعد مقتل أستاذ طعنًا في مدرسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
مقتل مدرس وإصابة شخصين إثر اعتداء داخل مدرسة في فرنسا
مقتل مدرس وإصابة شخصين إثر اعتداء داخل مدرسة في فرنسا...
الحزب الوطني المعارض في نيوزيلندا يتصدر الانتخابات العامة مبكراً
الحزب الوطني المعارض في نيوزيلندا يتصدر الانتخابات العامة ......
بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة تمثل أولوية
بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة تمثل أولوية...
فرنسا ترفع حالة التأهب بعد مقتل أستاذ طعنًا في مدرسة
فرنسا ترفع حالة التأهب بعد مقتل أستاذ طعنًا في مدرسة...
إجلاء أميركيين من «إسرائيل» باتجاه أوروبا
إجلاء أميركيين من «إسرائيل» باتجاه أوروبا...
المزيد