إجلاء أميركيين من «إسرائيل» باتجاه أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت اليوم الجمعة أول رحلة جوية مستأجرة خصيصًا لإجلاء مواطنين أميركيين من إسرائيل في طريقها إلى أوروبا، حسبما قال ناطق باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن الوجهة.

وأشار الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أنّ رحلات أخرى ستتبع طالما أنّ هناك طلبًا من مواطنين أميركيين للمغادرة، حسب وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع عائلات 14 أميركيًا ما زالوا مفقودين منذ الهجوم الفلسطيني الأخير على إسرائيل.

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا يحملون الجنسية الأميركية منذ الهجوم حسب الوكالة الفرنسية، مضيفة أنه يعتقد أن حركة حماس تحتجز نحو 150 شخصًا بعضهم من مزدوجي الجنسية.