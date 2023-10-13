الاحتلال يعلن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 1300 إسرائيليا منذ بدء المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

وكتب جيش الاحتلال، وفق آخر حصيلة له في تغريدة بموقع «إكس»، «قُتل أكثر من 1300 شخص ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3200 شخص في إسرائيل، وبلغ عدد الرهائن 120 رهينة».

وأكد الجيش أنه أطلق من قطاع غزة أكثر من 6000 صاروخ، فيما ادعى أن الاحتلال استهدف أكثر من 2687 هدفا في القطاع، بينما تظهر الصور والمشاهد الواردة من قطاع غزة أن الأهداف كانت مدنية والضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء.