وزير خارجية إيران: على واشنطن لجم إسرائيل اذا أرادت تجنب حرب إقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، أنّ على الولايات المتحدة الأميركية «لجم» كيان الاحتلال الإسرائيلي إذا أرادت تجنّب حرب إقليمية، مؤكداً أنّ من أهداف زيارته إلى لبنان التأكيد على «أمن» البلد على وقع الهجوم في غزة.

وقال عبد اللهيان، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «تريد الولايات المتحدة إعطاء إسرائيل فرصة لتدمير غزة، وهذا خطأ أميركي فادح»، وفق بيان عن الخارجية الإيرانية.

وشدد على أنه «إذا أراد الأميركيون منع تطور الحرب في المنطقة، فعليهم لجم إسرائيل»، بحسب «فرانس برس».