إيران: الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من اتفاق تحرير الأرصدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكّدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها «الانسحاب» من اتفاق تحرير ستة مليارات دولار من أرصدة طهران، والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة مساء الخميس، «إن أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تمامًا أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق»، مضيفة «هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين»، بحسب وكالة «فرانس برس».