الغرب يحتشد في تل أبيب.. رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبيان تتوجهان إلى «إسرائيل» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى «إسرائيل»، الجمعة، بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ورسائل غربية داعمة للاحتلال للرد على العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن فون دير لايين وميتسولا سوف تعربان خلال الزيارة المقررة عن تضامنهما مع «ضحايا هجمات حماس وتلتقيان قيادات إسرائيلية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتزامن هذه الزيارة، مع وجود وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة في تل أبيب أيضًا، حيث يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي في وقت سابق اليوم الخميس.

- وزيرة الخارجية الفرنسية تعتزم زيارة «إسرائيل» الأحد

- وزير الدفاع الأميركي يزور «إسرائيل» الجمعة

كما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنها تعتزم زيارة إسرائيل الأحد، وذلك خلال حديثها إلى الصحافة مساء الخميس من مطار رواسي شارل ديغول في باريس؛ حيث كانت تنتظر وصول مواطنين فرنسيين على متن رحلة إجلاء.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم الخميس إلى «تل أبيب» في سادس يوم من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أوقع قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

ومن هناك يتوجه بلينكن إلى السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن، في إطار جولة لبحث الأوضاع الجارية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن بلينكن هذه الخطوات خلال مؤتمر صحفي في تلّ أبيب. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيزور الأردن وقطر الجمعة.