الصين: عدم تحقيق العدالة للفلسطينيين لب صراع الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية هي لب صراع الشرق الأوسط ولب القضية هو عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأدلى وانغ بتعليقاته خلال اتصال هاتفي مع سيلسو أموريم كبير مستشاري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحسب وكالة «رويترز».

وأفاد بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ قال أيضًا إن الصين تعارض الأفعال التي تلحق الأذى بالمدنيين وندد بانتهاكات القانون الدولي.

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موقف الصين من القضية الفلسطينية

وتطرح الصين نفسها كوسيط يمكن أن يساهم في دعم محادثات السلام، لحل القضية الفلسطينية العادلة في الاتجاه الصحيح، وهو الموقف الممتد منذ اعترفت العام 1988 بالدولة الفلسطينية التي أعلنت قيامها منظمة التحرير الفلسطينية، وترى أن فلسطين تعرضت لظلم تاريخي يحتاج من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الحق والعدالة.

وتمثل القضية الفلسطينية جزءًا من استراتيجيتها للشرق الأوسط التي تتضمن أيضًا مبادرة «الحزام والطريق»، وهي بذلك تعمق علاقتها بدول المنطقة، ما يثير قلق الولايات المتحدة الأميركية.