بلينكن من «تل أبيب» يتوجّه إلى قطر الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى قطر الجمعة لإجراء محادثات مع القادة القطريين بشأن الحرب الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال مسؤول أميركي، غدًا يسافر وزير الخارجية بلينكن إلى قطر للقاء كبار المسؤولين المحليين، دون ذكر المزيد من المعلومات. وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»

وتأتي زيارة الوزير الأميركي عقب وصوله الخميس إلى «تل أبيب» في سادس يوم من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أوقع قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وتعهد بلينكن اليوم بدعم بلاده الدائم لـ«إسرائيل»، وقال: «قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة فلن تضطروا إلى ذلك أبدًا، سنكون دائمًا إلى جانبكم».