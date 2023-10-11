حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، امرأة مستوطنة بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات مع انطلاق عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي.

وبثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مقطعًا لإخلاء السيدة وطفليها في منطقة كيبوتس حوليت، في منطقة غلاف غزة.

وأظهر الشريط امرأة ترتدي قميصًا أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة نصبت فيها أسلاك شائكة، برفقة ثلاثة عناصر من الحركة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي قوله إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدأ محادثات مع حركة «حماس»، للإفراج عن أسرى إسرائيليين لديها خلال عمليتها ضد الاحتلال.

والإثنين الماضي، أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة لن تفاوض على قضية الأسرى تحت النار، قائلاً: «لن نتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار»، لافتاً إلى أن «قضية الأسرى هي ملف إستراتيجي له مساره الواضح والمعروف، وأثمانه التي سيدفعها الاحتلال».