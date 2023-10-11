«فرانس برس»: إردوغان يجرى محادثات مع حركة «حماس» للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محادثات مع حركة «حماس» الفلسطينية، للإفراج عن أسرى إسرائيليين لديها خلال عمليتها ضد الاحتلال، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر نفسه: «ثمة مفاوضات حاليا من أجل الإفراج عن الرهائن»، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها قناة «خبر تورك» التلفزيونية.

والإثنين الماضي، أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة لن تفاوض على قضية الأسرى تحت النار، قائلاً: «لن نتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار»، لافتاً إلى أن «قضية الأسرى هي ملف إستراتيجي له مساره الواضح والمعروف، وأثمانه التي سيدفعها الاحتلال».

ألمانيا تدعو قطر إلى الوساطة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء، إن ألمانيا تدعو قطر، بجانب دول الشرق الأوسط الأخرى، إلى القيام بدور فاعل في المساعي لإطلاق الأسرى الذين أسرتهم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» خلال عملية «طوفان الأقصى»، التي استهدفت مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة.

وأكدت بيربوك أمام البوندستاغ، عشية استقبال المستشار أولاف شولتس أمير قطر في برلين، أن هذه الجهات الفاعلة «بما فيها قطر، يجب أن تؤدي دورا مهما، لأن لديها قنوات اتصال لا نملكها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لـ«حماس»، الإثنين، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة. بينما أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارا، يوم الإثنين، بـ«استمرار القصف الجوي على قطاع غزة حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن. إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان وجودهم».

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وكشف الناطق باسم الجناح المسلح لحركة حماس، في تسجيل بث ليل السبت/الأحد، أن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسروا في الهجوم المباغت «أكثر مما أعلن بنيامين نتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة». كما أكد أنهم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، قائلا: «سيجرى عليهم ما يجرى على أهالي غزة».

عملية «طوفان الأقصى»

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل 169 جنديا وأسر 60 آخرين منذ أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى.

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، قوله: «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم»، مؤكدا «الاتصال بعائلات 60 جنديا أسرتهم عناصر حماس، ونقلتهم إلى غزة».

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال وقوع 200 قتيل إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»، قبل أن يعود ويرفع الحصيلة إلى 1000 قتيل، ثم إلى 1200 قتيل وأكثر من 2700 جريح، الأربعاء، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدا و5314 جريحا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا و5184 مصابا، بينما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا و130 مصابا، مفيدة بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).