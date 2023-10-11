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الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول «تسلل جوي» من لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 07:03 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن شبهات حول «تسلل جوي» من لبنان
رشقات صاروخية باتجاة الأراضي المحتلة. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن «شبهات تسلل من لبنان» في المجال الجوي للأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما انطلقت صفارات الإنذار في المدن والبلدات في المنطقة الحدودية الشمالية للدولة العبرية. 

وطلب الجيش من سكان بلدات بيت شأن وصفد وطبريا الاختباء حتى «إشعار آخر» تخوفًا من «هجوم واسع النطاق»، بحسب «فرانس برس».

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وقد أعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بدورهما إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ في اتجاه الأراضي المحتلة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان
وتبنى «حزب الله» اللبناني الأربعاء إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، ردًا على مقتل ثلاثة من عناصره قبل يومين، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف على جنوب لبنان. ويتكرر تبادل القصف هذا منذ الأحد.

-  «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تستهدفان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بقصف صاروخي مكثف
-  قصف إسرائيلي على الجامعة الإسلامية في غزة
-  صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

في الأثناء ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100 وأصيب 5339 شخصًا بجروح في القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وطال القصف عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، وفق ما أفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، ولم تنج الجامعة الإسلامية في مدينة غزة من القصف. 

قصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية
وأعلنت «حركتا حماس والجهاد الإسلامي» الأربعاء تنفيذ ضربات صاروخية مكثفة على جنوب إسرائيل ومطار بن غوريون في الشمال، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة.

وقالت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها «توجه ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة». وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها «تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين».

ومن بين القتلى في قطاع غزة أربعة مسعفين تابعين لجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق ما أكدت الجمعية في بيان. وأعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد.

وأطلقت حركة حماس السبت عملية «طوفان الأقصى» التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق فلسطينية محتلة من البحر والبر عبر قطع أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، وتخلله إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه الاحتلال.

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