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عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 05:06 مساء
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايكل مكول. (الإنترنت)
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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الأربعاء إن مصر «حذرت» إسرائيل من احتمال وقوع أعمال عنف قبل ثلاثة أيام من العملية المباغتة التى نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال نهاية الأسبوع.

وقال الجمهوري مايكل مكول للصحفيين بعد تلقي المشرعين إحاطة استخباراتية بشأن الأزمة، «نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا»، بحسب «فرانس برس».

نتنياهو ينفي التحذير المصري
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضي، صحة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن تلقيه تحذيرات من مصر بشأن الحرب مع قطاع غزة قبل اندلاعها. وقال مكتب نتنياهو في بيان: «الخبر المتعلق بالتحذير الذي جاء من مصر قبل اندلاع الحرب غير صحيح وكاذب»، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت جريدة «يديعوت أحرونوت»، أنه قبل نحو عشرة أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتصل مسؤول كبير في المخابرات المصرية بنتنياهو وحذره من أن «شيئًا غير عادي.. عملية عسكرية مروعة، على وشك الحدوث من جهة غزة».

إطلاق عملية «طوفان الأقصى»
ولم تعلق مصر رسميًا على ما أوردته الجريدة الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على «اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة».

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