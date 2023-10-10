زيلينسكي يخشى أن تسحب أحداث فلسطين الأنظار عن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن خشيته من أن تؤدي الأحداث في فلسطين إلى «حرف أنظار» المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متهمًا موسكو بتوفير دعم لحركة المقاومة الفلسطينية.

وقال لقناة «فرانس 2» الفرنسية: «يُخشى بأن يجري حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات»، معتبرًا أن ما تعانيه أوكرانيا و«إسرائيل» «مختلف، لكنه هائل في الحالتين»، وفق وكالة «فرانس برس».