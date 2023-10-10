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بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض الاحتلال حصارا مطبقا على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:40 مساء
بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض الاحتلال حصارا مطبقا على غزة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء معارضة التكتل القاري فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مطبقًا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرًا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وقال بوريل للصحفيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني «رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء»، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وفق «فرانس برس».

دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الثلاثاء إلى تقديم «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته حماس ضد إسرائيل صباح السبت.

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وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في مسقط في سلطنة عُمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي «شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، بحسب «فرانس برس».

تراجع الاتحاد الأوروبي
وتراجع الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، عن إعلان سابق بتعليق المساعدات للسلطات الفلسطينية، حسبما أعلن مسؤولان بارزان. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عبر حسابه على موقع «إكس» إن «مراجعة مساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين التي أعلنتها المفوضية الأوروبية لن تعلق المدفوعات المستحقة، كما أوضح البيان الصحفي للمفوضية».

وأكد أيضًا مفوض شؤون الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانس ليناريتش استمرار تلك المساعدات للشعب الفلسطيني. وكتب المفوض على مدونة «إكس»: «بينما ندين بشدة (الهجوم الإرهابي) الذي نفذته حماس، فمن الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي». وأضاف: «ستستمر المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين المحتاجين طالما كان ذلك ضروريًا».

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