باريس تنظم رحلة جوية الخميس لإجلاء فرنسيين من الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرنسا الثلاثاء أن شركة «إير فرانس» ستنظم رحلة الخميس لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد بين الاحتلال وحركة «حماس».

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا إن الناقل الفرنسي سينظم «رحلة خاصة هذا الخميس» لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون، بحسب «فرانس برس».

وأكدت كولونا أن عدد الفرنسيين الذين قتلوا جراء عملية «حماس»، السبت ارتفع الى ثمانية، وأن 20 آخرين بينهم طفل هم في عداد المفقودين.

طائرات عسكرية لإجلاء رعايا بولندا

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأحد إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من أراضي الاحتلال الإسرائيلي وذلك غداة عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» الفلسطينية بمناطق المستوطنات في غلاف غزة.

وكتب دودا في تدوينة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين هناك حاليًا». وأضاف: «سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات»، بحسب «رويترز».

«سي-130» هيركوليز لإجلاء 200 بولندي

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين من طراز «سي-130» هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون. وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل «كاسا».

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وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي «نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء... مع اليونان». وأضاف: «نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار». وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية «إل.أو.تي» رحلاتها لمطار بن غوريون.

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية السبت الماضي عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.