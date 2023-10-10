  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي و «التعاون الخليجي» يدعوان إلى «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 05:36 مساء
الاتحاد الأوروبي و «التعاون الخليجي» يدعوان إلى «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين
جانب من اجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. (اللإنترنت)
alwasat radio

دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الثلاثاء إلى تقديم «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات إثر الهجوم الذي أطلقته حماس ضد إسرائيل صباح السبت.

وجاء في إعلان مشترك قرأه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في مسقط في سلطنة عُمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي «شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة»، بحسب «فرانس برس».

تراجع الاتحاد الأوروبي
وتراجع الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، عن إعلان سابق بتعليق المساعدات للسلطات الفلسطينية، حسبما أعلن مسؤولان بارزان.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عبر حسابه على موقع «إكس» إن «مراجعة مساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين التي أعلنتها المفوضية الأوروبية لن تعلق المدفوعات المستحقة، كما أوضح البيان الصحفي للمفوضية».

- تعهد ألماني - فرنسي بدعم «إسرائيل»
- إسبانيا تعارض قرار بروكسل وقف المساعدات للفلسطينيين

وأكد أيضا مفوض شؤون الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانس ليناريتش استمرار تلك المساعدات للشعب الفلسطيني. وكتب المفوض على مدونة «إكس»: «بينما ندين بشدة (الهجوم الإرهابي) الذي نفذته حماس، فمن الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي». وأضاف: «ستستمر المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين المحتاجين طالما كان ذلك ضروريا».

وفي وقت سابق، أعلن مفوض شؤون التوسيع أوليفييه فارهيلي إنهم علّقوا على الفور جميع المدفوعات لفلسطين، مضيفا أن برنامج المساعدة التنموية الذي علّقوه يبلغ 691 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خامنئي ينفي ضلوع إيران في عملية «طوفان الأقصى»
خامنئي ينفي ضلوع إيران في عملية «طوفان الأقصى»
بكين تدعو واشنطن إلى التحقيق في حادث قنصلية الصين بسان فرانسيسكو
بكين تدعو واشنطن إلى التحقيق في حادث قنصلية الصين بسان فرانسيسكو
«فرانس برس»: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر
«فرانس برس»: مغادرة طلائع القوة الفرنسية من النيجر
شولتس «قلق» من ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا
شولتس «قلق» من ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا
روسيا تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
روسيا تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ويرسل معدات عسكرية لإسرائيل
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ......
المزيد
الاتحاد الأوروبي و «التعاون الخليجي» يدعوان إلى «دعم مالي مستدام» للفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي و «التعاون الخليجي» يدعوان إلى «دعم مالي ......
العثور على 100 جثة في مستوطنة قرب الحدود مع قطاع غزة
العثور على 100 جثة في مستوطنة قرب الحدود مع قطاع غزة...
شولتس وماكرون يؤكدان الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية
شولتس وماكرون يؤكدان الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية...
روسيا تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش
روسيا تبقي على احتجاز الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش...
شولتس «قلق» من ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا
شولتس «قلق» من ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا...
المزيد