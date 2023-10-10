شولتس وماكرون يؤكدان الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بعد ملتقى فرنسي - ألماني في هامبورغ بشمال ألمانيا، إن باريس وبرلين تشكلان «ثنائيا مهما جدا لأوروبا» على الرغم من الخلافات الأخيرة بينهما.

وشدّد الزعيم الألماني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن فرنسا وألمانيا تشكلان «ثنائيا مهما جدا. هناك في بعض الأحيان وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، ولكن من الممكن تطوير وجهة نظر مشتركة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي: «لدينا واجب أخلاقي وسياسي وتاريخي لبناء مسارات مشتركة، للمضي قدما من أجل بلدينا ومن أجل أوروبا»، مشددا على «ضرورة أن تكون أوروبا أقوى وأكثر اتحادا، والتقارب بين ألمانيا وفرنسا شرط ضروري ليتحقق ذلك».

«روح هامبورغ هي التي سادت»

والتقى شولتس وماكرون في هامبورغ، الإثنين والثلاثاء، مع وزرائهما في ملتقى عمل، لمحاولة دفع العلاقات الثنائية.

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وكشفت الحرب في أوكرانيا عدة خلافات جوهرية بين الحليفين التاريخيين على صعيد الطاقة والدفاع، وحتى الهجرة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالعمل الذي جرى خلال هذا الملتقى، مؤكدا أن «روح هامبورغ هي التي سادت فيما يتعلق بجميع القضايا، أي الرغبة الودية في فهم بعضنا البعض بشكل أفضل، في إطار غير رسمي من أجل المضي قدما. سنرى ثمار هامبورغ بفضل البذور التي زرعناها خلال هذين اليومين».