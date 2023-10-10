بكين تدعو واشنطن إلى التحقيق في حادث قنصلية الصين بسان فرانسيسكو

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأميركية بالتحقيق في محاولة شخص مجهول اقتحام القنصلية العامة في سان فرانسيسكو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن شخصاً مجهولاً حاول اقتحام القنصلية العامة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وإيذاء الناس هناك وموظفي القنصلية.

- الشرطة الأميركية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية

وفي مؤتمر صحفي دوري، أوضح الناطق باسم الوزارة وانج ون بين إن القنصلية والشرطة المحلية تعاملا على الفور مع الوضع، مضيفا أن «الصين تدعو الولايات المتحدة بشدة إلى إجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات فعالة»، بحسب وكالة «رويترز».

الناس يفرون من سلالم المبنى

وفي وقت سابق من الإثنين، قتلت الشرطة الأميركية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق منها، سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته «بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة».