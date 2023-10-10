  • Alwasat News
Atwasat

بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 10:01 صباحا
بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
alwasat radio

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في الكرملين، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتناول القضايا الثنائية وتطور الوضع في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين، في بيان، إن «قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، ستخضع لنقاش مفصل»، بحسب وكالة «رويترز».

منتدى للطاقة الأربعاء
وقال بوتين، الذي سيجتمع مع السوداني للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يكون الاجتماع «مثمراً وفي الوقت المناسب».

- روسيا تعلق على قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية

وأضاف الكرملين أن السوداني، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى موسكو، سيلتقي مع بوتين مجدداً، الأربعاء، عندما يشاركان في منتدى للطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استجواب بايدن بشأن وثائق سرية عثر عليها في منزله
استجواب بايدن بشأن وثائق سرية عثر عليها في منزله
مادورو يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
مادورو يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
سقوط 29 قتيلا في بورما جراء هجوم للجيش على مخيم للنازحين
سقوط 29 قتيلا في بورما جراء هجوم للجيش على مخيم للنازحين
رئيسة تايوان: الجزيرة ستكون حرة وديمقراطية لأجيال قادمة
رئيسة تايوان: الجزيرة ستكون حرة وديمقراطية لأجيال قادمة
أوكرانيا تعلن إسقاط 27 مسيرة روسية
أوكرانيا تعلن إسقاط 27 مسيرة روسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ويرسل معدات عسكرية لإسرائيل
«بنتاغون» يحرك حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى «شرق المتوسط» ......
المزيد
خامنئي ينفي ضلوع إيران في عملية «طوفان الأقصى»
خامنئي ينفي ضلوع إيران في عملية «طوفان الأقصى»...
بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي
بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي...
الشرطة الأميركية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية
الشرطة الأميركية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية...
أوكرانيا تعلن إسقاط 27 مسيرة روسية
أوكرانيا تعلن إسقاط 27 مسيرة روسية...
رئيسة تايوان: الجزيرة ستكون حرة وديمقراطية لأجيال قادمة
رئيسة تايوان: الجزيرة ستكون حرة وديمقراطية لأجيال قادمة...
المزيد