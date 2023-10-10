بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي

القاهرة - بوابة الوسط

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات في الكرملين، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتناول القضايا الثنائية وتطور الوضع في الشرق الأوسط.

وقال الكرملين، في بيان، إن «قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، ستخضع لنقاش مفصل»، بحسب وكالة «رويترز».

منتدى للطاقة الأربعاء

وقال بوتين، الذي سيجتمع مع السوداني للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يكون الاجتماع «مثمراً وفي الوقت المناسب».

- روسيا تعلق على قرار البرلمان العراقي بإنهاء وجود القوات الأجنبية

وأضاف الكرملين أن السوداني، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى موسكو، سيلتقي مع بوتين مجدداً، الأربعاء، عندما يشاركان في منتدى للطاقة.