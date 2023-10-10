البيت الأبيض: لا نية لإرسال جنود أميركيين لدعم «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن لا نية لدى الولايات المتحدة «لنشر جنود أميركيين على الأرض» لدعم الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل لليوم الثالث على التواصل شن غارات على قطاع غزة، وتتأهب لاجتياح بري.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: «ليست هناك أي نية لنشر جنود أميركيين على الأرض»، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن «سيحرص دائماً على أننا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تجديد دعمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت الدول الغربية الخمس، في بيان مشترك، أن أعمال حركة المقاومة الإسلامية حماس «غير مبررة ويجب إدانتها»، دون أن تشير إلى المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن عملية طوفان الأقصى بالأراضي المحتلة، ردًا على العنف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينيين والمقدسيين منذ أشهر.