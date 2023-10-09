حزب الله يعلن قصف ثكنتين إسرائيليتين ردًا على مقتل عناصره

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، قصف ثكنتين إسرائيليتين ردًا على مقتل ثلاثة من عناصره في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان، أعقب محاولة تسلل من لبنان إلى الأراضي المحتلة تبنتها حركة الجهاد الإسلامي.

وقال حزب الله في بيان «قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية (...) بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصدر حزب الله ثلاثة بيانات منفصلة أكد فيها أن العناصر الثلاثة «ارتقوا نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم».