إردوغان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي من شن هجوم «عشوائي» على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة حماس.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن إردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن «ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وشن العدوان الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة مساء اليوم الإثنين، استهدفت مقار وزارات الأوقاف والاتصالات والمواصلات والمالية في قطاع غزة، وذلك في أعنف موجة قصف يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هجومه على قطاع غزة.

كتائب القسام تهدد بإعدام الرهائن الإسرائيلية

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، شن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مئات الغارات على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارًا كبيرًا بها.

وهددت كتائب «عزالدين القسام» الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بإعدام رهائن في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وأعلن الناطق باسم الكتائب، أبوعبيدة الجراح في بيان مساء اليوم الإثنين، «إننا قررنا أن نضع حدًا لهذا، وإنه من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة».

الاحتلال يقرر استمرار القصف حت «لو أدى إلى إيذاء الرهائن»

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا، يوم الإثنين، «باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم».

مع تصعيد العدوان الإسرائيلي هجومة ضد قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أنه أمر بفرض «حصار مطبق» على قطاع غزة. وقال غالانت في بيان مصور: «نفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق»، علمًا بأن الاحتلال يفرض منذ أكثر من 15 عامًا، حصارًا على القطاع حيث يعيش 2.4 مليون نسمة.

500 شهيد فلسطيني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح. وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا، كما أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع منذ بدء التصعيد.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» السبت الماضي إلى 900 قتيل.