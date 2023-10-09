«أكسيوس»: نتنياهو أبلغ بايدن بعملية برّية في غزة والاستعداد لحرب طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد العملية العسكرية الكبيرة والمباغتة التي أطلقتها حركة «حماس» ضد أراضي الاحتلال وتسببت في تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد نتنياهو خلال الاتصال، بحسب 3 مصادر أميركية مطلعة على محتوى المكالمة، أنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، كما شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لحرب طويلة وغير مسبوقة، فيما كشف أنه لا ينوي التفاوض مع حركة حماس بشأن الرهائن. وفق ما نقله الموقع. وبحسب مصدر أميركي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة عام 2021.

حشد 300 ألف جندي احتياطي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه حشد 300 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة منذ عقود، كجزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل في غزة، بحسب موقع «أكسيوس».

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ووسط تلك التطورات، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي إثر عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس، وفقما أعلن البيت الأبيض، الأحد، مشيراً إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» الأحد أنها ستقدم ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال.

تحريك حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد»

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أوستن أنه وجَّه حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.