اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية لبحث «العدوان الاسرائيلي على غزة»، بحسب ما أفاد الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

وقال زكي إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بناء علي طلب دولة فلسطين «لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي» على غزة، وفق «فرانس برس».

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، رفض الجامعة للعنف «من الجانبين» في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدء حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى»، داعيا إلى «حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».

إدراج «إسرائيل» بجيشها ومستعمريها على لائحة العار

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإدراج «إسرائيل» بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612).

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأربعاء الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية (54) بجنيف (11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2023)، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان لجامعة الدول العربية اليوم.

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وأكد البيان ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على «إسرائيل» لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

مجزرتان في مخيمي جباليا والشاطئ

وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ، وأودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وألحق دماراً في ممتلكاتهم، وتكونت سحابة من الدخان الأسود العميق في أجواء القطاع، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

وأشارت «وفا» إلى أنه منذ بدأ العدوان، دمرت طائرات الاحتلال 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت بشكل جزئي أربع مدارس تابعة لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

فرض حصار كامل على قطاع غزة

وقرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطنية، صباح اليوم ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح. وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا.

دولة فلسطينية.. الحل «الأكثر موثوقية»

واعتبرت روسيا الإثنين أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل «الأكثر موثوقية» للنزاع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن محاربة «الإرهاب» وحدها لا تضمن الأمن.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إنشاء «دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.. هو السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع» الإسرائيلي – الفلسطيني، مضيفا «لا نتفق مع الذين يقولون إن الأمن لا يتحقق إلا من خلال محاربة الإرهاب»، وأكد لافروف، أن روسيا والجامعة ستعملان على «وقف إراقة الدماء» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.