بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من أراضي الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الأحد إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من أراضي الاحتلال الإسرائيلي وذلك غداة عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» الفلسطينية بمناطق المستوطنات في غلاف غزة.

وكتب دودا في تدوينة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين هناك حاليًا». وأضاف: «سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات»، بحسب «رويترز».

«سي-130» هيركوليز لإجلاء 200 بولندي

وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين من طراز «سي-130» هيركوليز لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون. وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل «كاسا».

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وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي «نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء... مع اليونان». وأضاف: «نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار». وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية «إل.أو.تي» رحلاتها لمطار بن غوريون.

حماس تنفذ «طوفان الأقصى»

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.

تحريك حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد»

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» الأحد أنها ستقدم ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أوستن أنه وجَّه حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

مقتل أكثر من 600 إسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة».

استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في القطاع، فيما سجلت 2200 إصابة بجروح مختلفة.

وأفادت الوزارة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع عن «استشهاد 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخرين بجروح مختلفة» منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع ردًا على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت.