إردوغان يحض الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» على «دعم السلام»

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس» الفلسطينية على «دعم السلام» والامتناع عن إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال إردوغان «لا خير في (مهاجمة) المدنيين. نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لتقليص التوترات ندعو جميع الأفرقاء إلى دعم السلام»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد استشهاد 370 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في القطاع، فيما سجلت 2200 إصابة بجروح مختلفة.

وأفادت الوزارة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع عن «استشهاد 370 مواطنًا وإصابة 2200 مواطن آخرين بجروح مختلفة» منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع ردًا على الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية السبت، بحسب «فرانس برس».

تشييع جثامين الشهداء

وشيَّع فلسطينيون في غزة، اليوم، جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أمس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أعلنت في بيان سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أمس، إلى 313 «شهيدا»، و1990 مصابًا بجروح متفاوتة.

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فيما أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها تمكنت الليلة وفجر اليوم من تنفيذ عمليات تسللٍ لـ«تعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد»، في عددٍ من المواقع داخل أراضي فلسطين المحتلة، منها موقع «صوفا» وكيبوتس «صوفا» و«حوليت» و«يتيد» في محور رفح، وفق بيان للكتائب على موقعها الإلكتروني.

مقتل أكثر من 600 إسرائيلي

في المقابل أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

وعمَّم المكتب هذه الأرقام على صفحته على منصة فيسبوك، وأكدها مسؤول في المكتب طلب عدم كشف هويته، وأكد المسؤول أن أعداد الوفيات «ليست نهائية» مع تسجيل إصابة أكثر من ألفي شخص بينهم 200 في «حالة حرجة»، بحسب «فرانس برس».

كتائب القسام تنفذ «طوفان الأقصى»

ونفذت حركة «حماس» الفلسطينية أمس السبت عملية مباغتة حملت اسم «طوفان الأقصى» استهدفت الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود، وقدر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى بـ«حوالي مئة شخص»، بينما لم تقدم السلطات أي أرقام رسمية بعد.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة.