«طوفان الأقصى».. 100% زيادة بالهجمات الإلكترونية ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أنظمة شركة «كلاود فلير» لمراقبة النشاط على الإنترنت ارتفاعاً قياسياً في حجم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلت إلى 100%.

ونقلت «الشرق» عن موقع «كلاود فلير» لتتبع حالة استخدام شبكة الإنترنت، بأن «إسرائيل» شهدت ارتفاعاً كبيراً في استخدام الشبكة العنكبوتية وصل معدله إلى 170%، مقارنة بالمعدل الطبيعي، بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت وتستمر حتى الآن.

600 قتيل إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة «الجزيرة» عن وزارة الصحة الإسرائيلية تأكيدها بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، إلى 600 قتيل، منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، فضلا عن تسجيل أكثر من ألفي إصابة.

- الاحتلال: 600 قتيل إسرائيلي منذ بدء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من أمس السبت.