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روسيا تحاول العودة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 01:09 مساء
روسيا تحاول العودة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
دمية وزهور على جزء من مبنى مدمّر بينما يزيل عناصر الإنقاذ الأوكرانيون الحطام من موقع طالته غارة روسية أصابت متجراً ومقهى في قرية غروزا، في 6 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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تحاول روسيا، التي جرى استبعادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد غزوها أوكرانيا، العودة إلى هذا المجلس الثلاثاء، مما يعدّ رهاناً غير مضمون يمكن من خلاله تقييم الدعم الذي لا تزال تحظى به على الساحة الدولية.

وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، 15 عضواً جديداً في هذه الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وذلك للفترة ما بين العامين 2024 و2026، حسب وكالة «فرانس برس».

وبينما يجرى توزيع أعضاء الهيئة، البالغ عددهم 47، وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تختار كل مجموعة إقليمية عموماً مرشحيها مسبقاً الذين ينالون بعد ذلك مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.

لكن هذه السنة، هناك مجموعتان لديهما مرشحين أكثر من عدد المقاعد: أميركا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو) مرشحة لثلاثة مقاعد، وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا) مرشّحة لمقعدين.

الحرب مع أوكرانيا تجعل موسكو محل رفض
وتتركز كل الأنظار على ترشيح موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصاً بغارة روسية في قرية غروزا الأوكرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«فرانس برس»: «نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة بحزم هذا الترشيح المنافي للعقل»، مشيرا إلى أن «أفراد القوات الروسية ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا».

من جهتها، أشارت ماريانا كاتزاروفا، الخبيرة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أن القمع في روسيا اشتد منذ غزو أوكرانيا، وبلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث.

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وتحتاج الدولة العظمى إلى 97 صوتاً، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، كي يجرى انتخابها في مجلس حقوق الإنسان.

وفي أبريل 2022، أيّدت 93 دولة تعليق عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضد هذا التعليق، وأتت هذه الأغلبية ضد روسيا أقل من تلك المصوّتة على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا (نحو 140 صوتاً). غير أن مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيداً، إذ إن بعض الدول التي تملك سجلاً مثيراً للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.

موسكو تأمل الحصول على دعم «الأغلبية الصامتة»
وتكمن خصوصية تصويت الثلاثاء في أنه سيجرى عن طريق اقتراع سري في عالم منقسم، حيث ضاقت دول عدة بالاهتمام الذي يوليه الغرب لأوكرانيا.

وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية: «أعتقد أن الدبلوماسيين الغربيين في نيويورك يشعرون بالقلق إلى حد ما»، معتبرا أن انتخاب روسيا سيكون «كارثة للأمم المتحدة على صعيد العلاقات العامة»، ومضيفا: «روسيا تقول دائماً إن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتعاطف معها سراً، ولكنّها لا تدعمها علناً، خوفاً من استعداء القوى الغربية». وتأمل موسكو الحصول على دعم هذه «الأغلبية الصامتة» المفترضة في هذا التصويت السري.

وفي هذا الإطار، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: «لا يوجد نموذج للديمقراطية أو دولة مارقة، كما يصفها البعض أحياناً». وأضاف: «لا يمكن لأيّ دولة عضو أن تدّعي أنها محصّنة ضد انتهاكات حقوق الإنسان».

بدوره، لفت لويس شاربونو من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه من المؤكد أنه لا يوجد بلد «يتمتع بسجل لا تشوبه شائبة»، مضيفا: «لكن يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يدرك أن المجلس لديه معايير العضوية التي تتجاهلها روسيا والصين بشدّة».

ودعت المنظمة غير الحكومية الدول الأعضاء إلى عدم التصويت لبكين خصوصاً بسبب انتهاكات حقوق أقلية الأويغور. مع ذلك، لن تواجه الصين مشكلة في إطار المجموعة الآسيوية، حيث تقدم أربعة مرشحين لشغل أربعة مقاعد.

واتجهت «هيومن رايتس ووتش» الاتجاه نفسه نحو كوبا، بعدما حثت الدول الأعضاء على عدم التصويت لها. في حين رأت منظمة «إنترناشونال سيرفس فور هيومن رايتس» أنه، بالإضافة إلى روسيا والصين، فإن بوروندي لا تستحق أن تكون عضواً في المجلس.

كما تضم قائمة المرشحين: ساحل العاج ومالاوي وغانا والكويت وإندونيسيا واليابان وهولندا وفرنسا.

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