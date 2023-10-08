رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي يترشح رسميا لولاية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط

قدّم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، طلب ترشحه رسميا لولاية ثانية، لينضم إلى ساحة مكتظة بمرشحي الرئاسة، بينهم شخصيات معارضة مؤثرة، وفائز بجائزة نوبل للسلام.

ومن المقرر أن تجرى الدولة المضطربة الواقعة في وسط أفريقيا، التي تعاني الفقر وتعد نحو مئة مليون نسمة، انتخابات تشريعية ورئاسية في 20 ديسمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقدّم تشيسيكيدي، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات العام 2018، ترشحه رسميا لولاية ثانية من خمس سنوات في العاصمة كينشاسا، السبت.

قائمة المرشحين تضم أكثر من 10 معارضين

وينضم بذلك تشيسيكيدي إلى أكثر من عشرة مرشحين من المعارضة، بينهم شخصيات سياسية مؤثرة، وأخرى سبق أن تولت مناصب قيادية في الحكومة السابقة. لكن المعارضة تفتقر إلى وحدة الصف إلى حد بعيد.

ونظرا لتشرذمها، يُعتقد أن الرئيس البالغ 60 عاما يحظى بفرصة كبيرة للفوز مجددا، حيث تضم قائمة المرشحين: مويس كاتومبي، وهو رجل أعمال والحاكم السابق لولاية كاتانغا، الذي مُنع من الترشح في انتخابات 2018. أما المرشح الآخر مارتن فايولو فيشير إلى أنه فاز في انتخابات 2018، وأن تشيسيكيدي تولى الرئاسة بشكل غير شرعي.

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وفاقم التعقيدات دخول دينيس موكويغي، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام 2018، على خط المنافسة، علما بأنه أعلن ترشحه في الثاني من أكتوبر.

ومن المتوقع أن تنشر اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة في 25 أكتوبر.