ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان لـ«أكثر من ألف قتيل»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال، أعقبته هزّات ارتدادية، في غرب أفغانستان إلى أكثر من ألف قتيل، الأحد، بينما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن، للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض.

وهزّ زلزال السبت، الذي بلغت قوته 6.3 درجة، وأعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها، تقع على بُعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، مما أدى إلى انهيار منازل ريفية، بينما هرع السكان للنزول إلى الشوارع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال نائب الناطق باسم الحكومة، بلال كريمي، لـ«فرانس برس» صباح الأحد: «للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا. بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص. ما زلنا في انتظار معرفة الأعداد النهائية».

ومع حلول الليل السبت في قرية ساربولاند، الواقعة في منطقة زندي جان، شاهد مراسل «فرانس برس» عشرات المنازل المدمّرة قرب مركز الزلازل التي هزّت المنطقة لأكثر من خمس ساعات. وبينما عمل الرجال على جرف الحجارة بعد انهيار المباني، انتظرت النساء والأطفال في العراء.

بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 منزل دُمّرت أو تضررت جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات، مع تأثّر نحو 4200 شخص.



وقال أحد السكان، ويدعى بشير أحمد (42 عاما): «انهارت جميع المنازل في أول هزّة. دُفن الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل. هناك عائلات لم نسمع أي أخبار منها».

تواصل عمليات البحث والانقاذ

وأما نك محمد (32 عاما) فأفاد «فرانس برس» بأنه كان في عمله عندما ضرب أول زلزال نحو الـ11.00 (06.30 ت غ). وقال: «عدنا إلى المنزل لنجد أنه لم يعد هناك أي شيء. تحوّل كل شيء إلى رمل»، مضيفا: «لا يوجد لدينا أي شيء حتى الآن. لا بطانيات ولا أي شيء آخر. نحن متروكون هنا خلال الليل مع شهدائنا».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أنه يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وفي مدينة هرات، فرّ السكان من منازلهم ومدارسهم. في حين جرى إخلاء المستشفيات والمكاتب عندما ضرب الزلزال الأول. ولم ترد تقارير كثيرة عن سقوط ضحايا في منطقة المدينة.

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تعاني أفغانستان في الأساس أزمة إنسانية حادة، إذ جرى وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة «طالبان» إلى السلطة العام 2021.

كما عانت ولاية هرات، التي يقطنها 1.9 مليون شخص، وتقع عند الحدود مع إيران، جفافا مستمرا منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندو كوش التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص، وشرّد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. وتسبب ذاك الزلزال في أكبر حصيلة قتلى بأفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.