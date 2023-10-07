غوتيريس: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال مفاوضات «حل الدولتين»

القاهرة - بوابة الوسط

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، السبت، على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين «حماس» والاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان «يحثّ الأمين العام على بذل الجهود الدبلوماسية كافة لتجنب توسع نطاق النزاع»، مضيفًا أنه «لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين»، بحسب «فرانس برس».

عملية «طوفان الأقصى»

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت بدء عملية «طوفان الأقصى». وقالت إنّ القيادة «قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وتابعت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت خمسة آلاف صاروخ وقذيفة». ورد الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة.

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وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، إن العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وبثت كتائب القسام في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر أسر مقاتليها ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

أسر كتائب القسام عددًا من جنود العدو

وظهرت في مطلع الفيديو العبارة التالية: «مشاهد أسر كتائب القسام عددًا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى». ويبدو من اللافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى تظهر فيها جثث جنود بملابسهم العسكرية، إضافة لجثث أشخاص وركاب على الطريق السريع.

وحتى بعد الظهر، بلغت حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي 70 قتيلًا ومئات الجرحى، بحسب مصادر طبية، وفي الجانب الفلسطيني 198 قتيلًا وأكثر من 1600 جريح.

وتفرض إسرائيل منذ العام 2007 حصارًا مشدّدًا على القطاع، تاريخ تفرّد حركة حماس بالسيطرة عليه. وخاضت الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عدّة حروب مدمّرة منذ ذلك الحين.