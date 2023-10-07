ارتفاع ضحايا زلزال غرب أفغانستان إلى نحو 120 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان بقوة 6.3 درجات السبت إلى «نحو 120 قتيلًا» بحسب ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، فيما أصيب أكثر من ألف بجروح.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري «حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصًا على الأقل»، بحسب «فرانس برس».

وقالت الهيئة الأميركية، في وقت سابق السبت، إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته سبع هزّات ارتدادية بقوة تتراوح بين 4.6 و6.3 درجة.

فرار السكان مع بدء الاهتزازات

وفرّ الكثير من السكان من المباني في المدينة نحو الساعة 11,00 صباحاً (6.30 بتوقيت غرينتش) مع بدء الهزّات الارتدادية التي استمرّت أكثر من ساعة.

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وأشار تقرير صادر عن المعهد بأنّه «من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق». وأضاف أنّ «الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلّبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني». وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأنّ الزلزال ضرب على عمق 14 كيلومتراً فقط.

كارثة واسعة النطاق

وتعد مدينة هرات الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان. وهي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها نحو 1.9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019. وتتعرّض البلاد بشكل متكرّر للزلازل، خاصة في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة للقتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

وفي مارس من هذا العام، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6.5 درجة وقع بالقرب من جورم في شمال شرق أفغانستان. وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية طاحنة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021.