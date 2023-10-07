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مجلس الأمن يجتمع الأحد بعد التصعيد بين «حماس» والاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 07:28 مساء
مجلس الأمن يجتمع الأحد بعد التصعيد بين «حماس» والاحتلال الإسرائيلي
جلسة بمجلس الأمن. (الإنترنت)
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يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، الأحد، لبحث العنف في الشرق الأوسط، حسب ما ذكر في بيان صدر بعد عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

وذكر المجلس في بيان، السبت، أنه سيجتمع، الأحد، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، وفق «فرانس برس».

إطلاق عملية طوفان الأقصى
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت بدء عملية «طوفان الأقصى». وقالت إنّ القيادة «قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب». وتابعت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت خمسة آلاف صاروخ وقذيفة».

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وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، إن العملية «رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى». وبثت كتائب القسام في وقت لاحق مقطع فيديو يظهر أسر مقاتليها ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

 أسر عسكريين ومدنيين إسرائيليين
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس أسرت «عسكريين ومدنيين» إسرائيليين خلال عملية نفذتها الحركة اليوم بأراض فلسطينية محتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغري لصحفيين «هناك جنود ومدنيون مختطفون»، وأضاف «لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي، وحماس سوف تدفع الثمن». وبثت حركة حماس، في وقت سابق، مقطع فيديو ظهر فيها أسر مقاتليها لرجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون.

وظهرت في مطلع الفيديو العبارة التالية: «مشاهد أسر كتائب القسام عددًا من جنود العدو ضمن معركة طوفان الأقصى». ويبدو من اللافتات في خلفية الفيديو باللغة العبرية أن اللقطات أُخذت في الجانب الإسرائيلي. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى تظهر فيها جثث جنود بملابسهم العسكرية، إضافة لجثث أشخاص وركاب على الطريق السريع.

وقتل 70 شخصًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد مع حركة «حماس» الفلسطينية السبت، وفق حصيلة محدثة لخدمة إسعاف «نجمة داوود الحمراء» التابعة للاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت الخدمة في بيان «حتى الآن الساعة 17,35 بالتوقيت المحلي، (14,35 ت غ) بلغت الحصيلة المحدثة 70 قتيلًا ومئات الجرحى بجروح خطيرة ومتوسطة وخفيفة»، بحسب «فرانس برس».

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