باريس تعزز الأمن في أماكن تجمّع اليهود بعد عملية «حماس» ضد الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، أن بلاده ستعزّز الأمن في أماكن تجمّع اليهود والمدارس اليهودية في فرنسا، لا سيّما في العاصمة باريس وضواحيها، بعد الهجوم الذي شنته حركة «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دارمانان خلال جولة في مدينة تولوز، إنه بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون «أصدرنا أمرًا إلى المحافظين بحماية أماكن التجمّع بالطبع، وفور عودتي إلى باريس سأترأس اجتماعًا أمنيًا لمعرفة الصعوبات التي قد نواجهها على أراضينا»، مضيفًا أن «لا تهديد» حاليًا، وفق «فرانس برس».

وأعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف (نجمة داود الحمراء)، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مقتل 40 إسرائيليًا في عمليات التوغل التي نفذتها حركة «حماس» السبت.

وقالت الخدمة، في بيان، إن طواقمها «قدمت منذ ساعات الصباح الرعاية الطبية لمئات المصابين، معلنة مقتل 40 شخصًا. كما أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي إصابة ما لا يقل عن 779 شخصًا، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة. وقالت: «القيادة قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب».

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وأضافت: «نعلن بدء عملية «طوفان الأقصى»، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون «الأقصى» التابع للحركة.

عملية برية مشتركة بطائرات مظلية عبر البحر والأرض

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من المقاتلين الفلسطينيين تسللوا بـ«المظلات» من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، معترفًا بسيطرة المقاتلين على تلك المناطق، ومشيرًا إلى بدء عملية برية لقوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الجيش ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي: «كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض»، مضيفًا: «نقاتل في الوقت الحالي. نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة. قواتنا تقاتل الآن على الأرض»، وفق «فرانس برس».