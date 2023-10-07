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البيت الأبيض: واشنطن تقف بحزم بجانب إسرائيل في مواجهة هجوم حركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 02:24 مساء
البيت الأبيض: واشنطن تقف بحزم بجانب إسرائيل في مواجهة هجوم حركة حماس
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها تقف بـ«حزم»، بجانب كيان الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهة المقاومة الفلسطينية بعد العملية التي أعلنتها حركة حماس، اليوم للرد على العدوان الفلسطيني المستمر ضد المدن والمخيمات الفلسطينية والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.

وبحسب بيان للبيت الأبيض اليوم، نددت واشنطن «بدون لبس» بالعملية الواسعة التي تنفذها حركة حماس، مضيفا أن «الولايات المتحدة تدين بدون لبس هجمات حماس غير المبررة»، مؤكدا «نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونقدم تعازينا للإسرائيليين الذين قتلوا في هذه الهجمات»، وفق وكالة «فرانس برس».

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