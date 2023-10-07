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سقوط قتيل إثر ضربة أوكرانية في منطقة روسية قريبة من الحدود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:51 صباحا
سقوط قتيل إثر ضربة أوكرانية في منطقة روسية قريبة من الحدود
خبير يفحص حفرة خلفتها ضربة روسية وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، في 6 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بسقوط قتيل، اليوم السبت، إثر ضربة أوكرانية استهدفت المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب غلادكوف على «تلغرام»: «هذا الصباح، ضربت القوات المسلحة الأوكرانية قرية أورازوفو في منطقة فالويسك بصواريخ غراد، وقُتل رجل كان في الشارع وقت القصف»، مضيفا: «14 منزلا وسيارة تضررت أيضا»، حسب وكالة «فرنس برس».

روسيا تسقط ثلاثة صواريخ بالستية أوكرانية
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ بالستية أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، السبت.

وأوضحت في بيان: «قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت الصواريخ الأوكرانية الثلاثة».

وأكدت الوزارة كذلك تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار، السبت، في منطقة استرينسكي بمحيط موسكو، منددة بمحاولة جديدة من قِبل نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي.

بينما قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن المسيرة التي جرى إسقاطها كانت متجهة نحو موسكو، مؤكدا على «تلغرام» أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

تزايدت الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، في إطار الهجوم المضاد الذي تباشره كييف منذ يونيو.

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