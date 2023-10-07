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وصول وفد من مجلس الشيوخ الأميركي الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:24 صباحا
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأميركي الصين
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر والوفد المرافق لدى وصولهم مطار شنغهاي، في 7 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، يضم أعضاء من الحزبين، بقيادة زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، الصين السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت هيئة البث الرسمية «سي جي تي إن»: «وصل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شنغهاي السبت. المحطة الأولى بجولتهم في الصين»، حسب وكالة «فرانس برس».

الصين تأمل أن تحسّن الزيارة فهم المشرّعين البلاد
وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، وفقاً لصور نشرتها شبكة «سي جي تي إن».

ومن المقرر أن يلتقي شومر كبار المسؤولين في المدينة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة بكين، حيث أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جينبينغ. بينما قالت الصين إنها ترحب بالوفد، وتأمل أن يحسّن فهم المشرّعين البلاد.

-الصين ترحب بزيارة مقبلة لوفد من الكونغرس الأميركي
-بكين تشترط إلغاء الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن 
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الزيارة ستعزز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستضخ عناصر إيجابية في تطوير العلاقات الصينية - الأميركية.

بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأميركية في الصين وحقوق الإنسان.

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، أن الوفد سيتوقف أيضا في كوريا الجنوبية واليابان.

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