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برعاية إيطاليا وبريطانيا.. اجتماع غرناطة يوصي بدعم جهود منع عبور المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 06:21 مساء
برعاية إيطاليا وبريطانيا.. اجتماع غرناطة يوصي بدعم جهود منع عبور المهاجرين غير الشرعيين
المشاركون في اجتماعات المجلس الأوروبي بغرناطة، 5 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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توصل الاجتماع الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر في غرناطة إلى ثماني نقاط اتفاق، منها «دعم الدول الشريكة» لتعزيز حماية حدودها لمنع «العبور غير المصرح به» للمهاجرين غير الشرعيين.

ونظم المؤتمر برعاية بريطانية وإيطالية، وبمشاركة ألبانيا وفرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

التصدي لتهريب المهاجرين
واتفق المشاركون في الاجتماع على «اتخاذ إجراءات حاسمة بالتعاون مع البلدان الشريكة، للتصدي لتهريب المهاجرين على طول الطرق وعلى الحدود الخارجية، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال ضمان التنسيق بين الجرائم الجنائية والتعاون على مستوى الأمم المتحدة، وإقامة شراكات عالمية مع البلدان الرئيسية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة».

كما أوصى الاجتماع في ملف الهجرة غير الشرعية بـ«دعم البلدان الشريكة، من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتوفير مستويات كافية من التمويل لضمان الاستجابة الكافية للتحركات المختلطة، وتعزيز التعاون في مجال العودة إلى الوطن وإعادة القبول، وتوفير فرص القبول وإعادة التوطين لأسباب إنسانية لأولئك الذين يحق لهم الحصول على الحماية وغيرها من المسارات القانونية بما يتماشى مع أنظمتنا القانونية، وتعزيز التعاون في سياسة التأشيرات».

ميلوني تستشهد بالتجربة مع تونس
واليوم الجمعة، عقد مجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعًا آخر غير رسمي في غرناطة، تحدثت خلاله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول ملف الهجرة، قائلة إن «استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين واضحة، بدءًا من العمل المنجز مع تونس»، مضيفة: «بغض النظر عن المدة التي يستغرقها الأمر، أفضل إيجاد حل هيكلي لظاهرة كانت ستكون دائمًا خارج نطاق السيطرة».

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دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة

وفي 17 يوليو الماضي، وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا يهدف إلى «الحد» من تدفق المهاجرين، بعدما أصبح المسار التونسي للمهاجرين إلى أوروبا أكثر رواجًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، رغبته عقد مجلس شراكة بين الاتحاد وتونس بحلول نهاية العام لمناقشة عدة ملفات منها الهجرة، داعيًا إلى وضع هذا الملف في قلب المحادثات بحكم أهميته.

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