بايدن يواجه انتقادات بعد إعلان بناء جدار حدودي جديد

القاهرة - بوابة الوسط

يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين، بعد أن أعلنت إدارته بناء جدار حدودي جديد في ولاية تكساس. وبرر بايدن القرار بأنه «لا يستطيع إيقاف العمل بالجدار، لأنه جرى التوقيع على التمويل بينما كان دونالد ترامب رئيسا للبلاد».

ويرى أعضاء في الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه بايدن، أن الجدران لم تنجح، بينما اتهمه الجمهوريون المنافسون بالنفاق. في حين قالت وزارة الأمن الداخلي إن هناك حاجة ملحة للحواجز، حسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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وأصبح العدد المتزايد للمهاجرين في مدن أميركية مثل نيويورك تحديا متزايدا لبايدن الذي واجه انتقادات شديدة بسبب تعامله مع الحدود.

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ووفقا لمسؤولين أميركيين والرئيس بايدن ، جرى تخصيص تمويل الجدار الحدودي الجديد، الذي أُعلن للمرة الأولى في أواخر يونيو الماضي، خلال السنة المالية 2019 تحت رئاسة ترامب.

وستبنى حواجز حدودية جديدة في مقاطعة ستار على طول 20 ميلا (32 كيلومترا). وسبق أن وعد بايدن في العام 2020 بأنه لن يبني قدما أخرى من الجدار إذا انتخب.