  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يواجه انتقادات بعد إعلان بناء جدار حدودي جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 05:15 مساء
بايدن يواجه انتقادات بعد إعلان بناء جدار حدودي جديد
جدار حدودي بين أميركا والمكسيك. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين، بعد أن أعلنت إدارته بناء جدار حدودي جديد في ولاية تكساس. وبرر بايدن القرار بأنه «لا يستطيع إيقاف العمل بالجدار، لأنه جرى التوقيع على التمويل بينما كان دونالد ترامب رئيسا للبلاد».

ويرى أعضاء في الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه بايدن، أن الجدران لم تنجح، بينما اتهمه الجمهوريون المنافسون بالنفاق. في حين قالت وزارة الأمن الداخلي إن هناك حاجة ملحة للحواجز، حسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

تزايد أعداد المهاجرين في أميركا
وأصبح العدد المتزايد للمهاجرين في مدن أميركية مثل نيويورك تحديا متزايدا لبايدن الذي واجه انتقادات شديدة بسبب تعامله مع الحدود.

الولايات المتحدة تجيز إقامة مشاريع لاستخراج النفط في خليج المكسيك

ووفقا لمسؤولين أميركيين والرئيس بايدن ، جرى تخصيص تمويل الجدار الحدودي الجديد، الذي أُعلن للمرة الأولى في أواخر يونيو الماضي، خلال السنة المالية 2019 تحت رئاسة ترامب.

وستبنى حواجز حدودية جديدة في مقاطعة ستار على طول 20 ميلا (32 كيلومترا). وسبق أن وعد بايدن في العام 2020 بأنه لن يبني قدما أخرى من الجدار إذا انتخب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس

خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة: نوبل السلام تكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن
الأمم المتحدة: نوبل السلام تكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن
عائلة نرجس محمدي: نوبل للسلام لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية بإيران
عائلة نرجس محمدي: نوبل للسلام لحظة تاريخية في النضال من أجل ...
الكرملين: روسيا لا تضرب سوى أهداف عسكرية
الكرملين: روسيا لا تضرب سوى أهداف عسكرية
الكرملين يرفض التعليق على منح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجيس محمدي «نوبل» السلام
الكرملين يرفض التعليق على منح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجيس ...
أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد
أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال ......
المزيد
واشنطن تشيد بـ«شجاعة» الفائزة بنوبل السلام نرجس محمدي
واشنطن تشيد بـ«شجاعة» الفائزة بنوبل السلام نرجس محمدي...
بايدن يواجه انتقادات بعد إعلان بناء جدار حدودي جديد
بايدن يواجه انتقادات بعد إعلان بناء جدار حدودي جديد...
غوتيريس: منح جائزة نوبل لنرجس محمدي تكريم للمكافحات من أجل حقوقهن
غوتيريس: منح جائزة نوبل لنرجس محمدي تكريم للمكافحات من أجل ......
أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد
أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد...
الكرملين يرفض التعليق على منح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجيس محمدي «نوبل» السلام
الكرملين يرفض التعليق على منح الناشطة الإيرانية المسجونة ......
المزيد