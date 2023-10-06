الكرملين يرفض التعليق على منح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجيس محمدي «نوبل» السلام

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الكرملين الجمعة التعليق على منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية نرجس محمدي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، «لا تعليق» من روسيا، حليفة إيران، على منح الجائزة للناشطة المسجونة في طهران، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

وفازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، المسجونة في طهران الجمعة بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة كافأت الناشطة والصحفية البالغة 51 عاما على «معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع».