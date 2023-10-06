عائلة نرجس محمدي: نوبل للسلام لحظة تاريخية في النضال من أجل الحرية بإيران

القاهرة - بوابة الوسط

قالت عائلة نرجس محمدي الجمعة، إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل «لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران».

وأضافت محمدي، في رسالة خطية، «إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

وفازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، المسجونة في طهران الجمعة بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة كافأت الناشطة والصحفية البالغة 51 عاما على «معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع».