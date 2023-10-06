الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا أصاب غروزا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، الجمعة، إن «كل شيء يشير» إلى أن صاروخا روسيا هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا الخميس وأدى إلى مقتل العشرات.

وقالت ثروسيل خلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف، «في هذه المرحلة، من الصعب للغاية بالطبع التثبت بشكل مطلق ممّا حدث، ولكن بالنظر إلى الموقع، وبالنظر إلى تعرّض المقهى للقصف، فإنّ كلّ شيء يشير إلى أنه كان صاروخاً روسياً»، مشددة على ضرورة مواصلة التحقيق، وفق وكالة «فرانس برس».

وأودت غارة روسية الخميس بما لا يقل عن 51 شخصا تجمعوا لحضور مراسم عزاء في قرية غروزا بشرق أوكرانيا.

- أوكرانيا تعلن إسقاط 25 مسيرة روسية

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الأوكرانية مساحة كبيرة من الأنقاض، يتصاعد منها الدخان، بينما ينقل مسعفون العديد من الجثث في قرية غروزا، وفق وكالة الفرنسية.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة لامرأة مفجوعة بجانب جثة شخص قُتل على ما يبدو في الغارة، فيما انتشرت جثث أخرى حولها.

«مراسم تأبين قروي متوفى»

كان المشيّعون في مقهى، كما سقط ضحايا في متجر في المبنى نفسه بالقرية التي يبلغ عدد سكانها 330 شخصا والواقعة في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو في تصريح متلفز «كانت تقام مراسم تأبين قروي متوفى»، مضيفا أن طفلا يبلغ ست سنوات من بين الضحايا، مؤكدا أن 60 شخصا كانوا يشاركون في مراسم العزاء.

ومساء الخميس، أعلن المسعفون انتهاء عملياتهم في الموقع، ليصل العدد النهائي للضحايا إلى 51 قتيلا وستة جرحى.

وتبعد غروزا أكثر من 30 كيلومترا من كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة تتقدم فيها القوات الروسية لاستعادة الأراضي التي خسرتها أمام القوات الأوكرانية العام الماضي.