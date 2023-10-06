«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أسبوع، مع القائد السابق في مجموعة «فاغنر» أندريه تروشيف، وكلفه بإعداد «وحدات من المتطوعين» للمشاركة بالقتال الدائر في أوكرانيا، وهي علمية تنظيم للنسخة المعدلة من «فاغنر»، فمن يكون القائد الجديد للمجموعة المسحلة؟

في 23 أغسطس الماضي، سقطت طائرة قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين، وقادة رئيسيين بالمجموعة، ما أدى لوفاتهم جميعًا، لكن واحدًا فقط من قادة المجموعة لم يكن على متن الطائرة، هو أندريه تروشيف.

تروشيف يعمل حاليًا لصالح وزارة الدفاع الروسية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تروشيف، الذي يُوصف بـ«خائن يفغيني»، يعمل حاليًا لصالح وزارة الدفاع الروسية، بحسب تقرير لشبكة «بي بي سي».

ويعتقد أن موسكو تريد التأكيد على أن الدولة تسيطر حاليًا على مجموعة «فاغنر» بعد محاولة التمرد الفاشلة التي نفذت في يونيو الماضي. وبحسب الكرملين، فإن بوتين اجتمع مساء الخميس مع تروشيف، الذي يعرف بـ«صاحب الشعر الرمادي»، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف.

ويوصف تروشيف، وهو كولونيل متقاعد، بأنه أحد مؤسسي «فاغنر». ويخضع لعقوبات أوروبية «لمشاركته بشكل مباشر في عمليات المجموعة العسكرية … في سورية»، وفقا لوثيقة للاتحاد الأوروبي صادرة في نهاية 2021.

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وتحدث بوتين خلال الاجتماع عن كيفية تنفيذ «وحدات من المتطوعين العديد من المهام القتالية، وبالطبع، في منطقة العملية الخاصة». وقال بوتين مخاطبا تروشيف: «أنت نفسك كنت تقاتل ضمن وحدة كهذه لقرابة عام. تعرف طبيعتها، وكيف تعمل. وتعرف المسائل التي يتعين حسمها في البداية لضمان سير القتال بأفضل صورة».

وتروشيف، الذي شارك في حروب سابقة في أفغانستان والشيشان، حصل على وسام النجمة الحمراء مرتين بفضل خدمته في أفغانستان، كما حصل على وسام «بطل روسيا» في عام 2016 بسبب دوره في القتال ضد مسلحي تنظيم «داعش» في مدينة تدمر السورية.

وبعد تمرد «فاغنر»، في نهاية يونيو، ترك الكرملين ثلاثة خيارات لمقاتلي المجموعة المسلحة، إما الانضمام إلى صفوف الجيش الروسي، أو العودة إلى الحياة المدنية، أو الذهاب إلى المنفى في بيلاروسيا، حليفة موسكو في حربها على أوكرانيا.

وثيقة بريطانية: تروشيف التنفيذي لمجموعة «فاغنر»

وتروشيف وصفته بريطانيا في وثائقها المتعلقة بالعقوبات على سوريا، بأنه الرئيس التنفيذي لمجموعة «فاغنر»، وخدم في شمال القوقاز مع الجيش الروسي، ثم قاد وحدة التدخل السريع الخاصة (إس أو بي آر) التابعة لوزارة الداخلية.

وذكرت قنوات متصلة بمجموعة «فاغنر» على تطبيق «تلغرام»، ومدونون عسكريون خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنه قد جرى طرد تروشيف من المجموعة بزعم أنه خان بريغوجين بعد تمرد يونيو، وكان يتوق إلى إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع.