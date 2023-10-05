بوتين يتحدث عن قطع قنبلة يدوية في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن قطع من قنبلة يدوية جرى العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، أغسطس الماضي، نافيًا تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال بوتين خلال «منتدى فالداي الدولي» في روسيا، إن رئيس لجنة التحقيق سلمني تقريرًا قبل بضعة أيام. جرى العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية. لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة.

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وجاء تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر بعد شهرين من تمرد نظمته المجموعة المسلحة ضد كبار قادة الجيش الروسي، واستولت خلاله على مدينة روستوف بجنوب البلاد، وتقدمت باتجاه موسكو، قبل أن تتراجع وهي على بُعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

بينما أكد محققون، أن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريغوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم بتحطم الطائرة. ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها محض أكذوبة.