بوتين: أوكرانيا ستعيش أسبوعًا فقط إذا توقف التسليح الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن أوكرانيا ستعيش أسبوعًا فقط، في حال توقفت الدول الغربية عن تزويدها بالأسلحة التي تعول عليها في جهدها العسكري.

وأضاف بوتين خلال «منتدى فالداي» الدولي أنه حين تستنفد مخزونات الأسلحة الغربية التي تسلم لأوكرانيا، لن يعيشوا سوى أسبوع فقط، معتبرًا أن هذه المخزونات تستنفد أيضًا في أوروبا.

- ستولتنبرغ: أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى إلى «ناتو»

الرئيس الروسي أطلق عدة تصريحات في المنتدى الدولي؛ إذ اعتبر أن مهمة بلاده تتمثل في بناء عالم جديد، وهاجم الهيمنة الغربية.

وكما هي عادة الرئيس الروسي في انتقاد الغرب؛ استنكر في وقت سابق ما وصفها بالطموحات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي، متهمًا التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد «هيمنته» من خلال النزاع الأوكراني.