محادثات بين أذربيجان وأرمينيا نهاية الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الخميس، دعوة لكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى بروكسل بحلول نهاية أكتوبر في محاولة لخفض التوتر بين البلدين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ميشال للوكالة في غرناطة، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية: أوضحت أنني سأدعو الزعيمين لاجتماع في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر.

واندلعت الحرب الأولى بين البلدين عند سقوط النظام السوفييتي مطلع التسعينات من القرن الماضي، للسيطرة على هذه المنطقة ذات الغالبية الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية، ممّا أسفر عن مقتل نحو 30 ألف شخص.

بينما خلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان، أكثر من 6500 قتيل من الجانبين وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.