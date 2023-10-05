بوتين يتهم الغرب بإقامة ستار حديدي جديد مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الغرب بإقامة ستار حديدي جديد مع روسيا، بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي أعقبته حزمة عقوبات على موسكو، وفق «فرانس برس».

وقال بوتين خلال «منتدى فالداي» في روسيا، إن بلاده ليست من تغلق الباب؛ بل أوروبا هي التي تغلق الباب... تتم إقامة ستار حديدي جديد. ولسنا نحن من يصنعه، بل الأوروبيون.

في معرض حديثه اعتبر أن مهمة بلاده تتمثل في بناء عالم جديد، وهاجم الهيمنة الغربية، معتبرًا أن هجوم بلاده على أوكرانيا يندرج تحت هذا السياق.

كما رأى أن بلاده تواجه مهمة بناء عالم جديد، مؤكدًا أن العالم شهد تغيرات خطيرة خلال العشرين سنة الماضية، والوقت يضغط علينا لمواجهة تغيرات النظام العالمي.

ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد الرئيس الروسي الغرب؛ إذ استنكر في وقت سابق ما وصفها بالطموحات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي، متهمًا التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد «هيمنته» من خلال النزاع الأوكراني.